الصياهد 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسزار عدد من المتعافين من الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق التابع لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حيث تجولوا في المعارض وشهدوا العديد من الفعاليات المقامة في هذا المهرجان.وأوضح المشرف العام على الرحلة فهم القحطاني، أن الرحلة تعد من الأنشطة العلاجية والترويحية التي يقوم بها مركز الرعاية اللاحقة والتي تقام بشكل دوري، حيث لها مردودًا إيجابيًا على تعافيهم طويل الأمد.وأشار القحطاني إلى أن هذه الرحلة جزء من العديد من الرحلات التي يقوم بها المركز، حيث هناك رحلات للحج والعمرة والرحلات البرية إضافة إلى الفرق التطوعية التي تشارك في الأعمال الخيرية والمجتمعية.من جانبه أفاد مرشد علاج الإدمان غازي الحارثي أن هذه الرحلة ضمن البرنامج العلاجي المعد للمتعافين، ودمج المتعافين مع المجتمع، حيث شارك فيها 19 متعافيًا، ويرافقهم فريق علاجي متكامل من المركز.// انتهى //22:11ت م0304