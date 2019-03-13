الصياهد 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم ثالث أيام الأشواط الختامية بواقع (26) شوط بكار وقعدان في سن "اللقايا" من مسافة (5) كيلومترات، بينها أربعة أشواط رموز وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن ، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.وحققت "الذيبة" العائدة ملكيتها إلى عبدالله بن غصاب العامري أفضل توقيت زمني في الأشواط العامة لفئة "اللقايا بكار عام"، بواقع 7 دقائق و35 ثانية في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن.وتنطلق غدًا الخميس أشواط "اللقايا" بكار وقعدان بواقع (26) شوط عام على فترتين صباحية ومسائية، وتنقسم الأشواط المسائية على ثلاثة أجزاء "شوطين رموز مفتوحة" و "شوطين رموز عامة" و "عشرة أشواط مفتوحة".وأوضح المشرف على سباقات الهجن المهندس عبدالله بن سعيد المري أن رش أرضية الميدان تتم بشكل يومي بعد الانتهاء من الأشواط المسائية، وذلك بحسب المقاييس المتعارف عليها، التي تسهم في شدة المنافسة، ولاسيما أنها تساعد المطايا في الركض.// انتهى //22:12ت م0305