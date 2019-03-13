الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت أبها مع المجزل، والكوكب مع الجبلين، والعروبة مع العين، والخليج مع النجوم، والجيل مع الأنصار.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حقق أبها فوزًا على ضيفه المجزل بهدفين دون رد ، ليستعيد أبها صدارة الترتيب بـ 52 نقطة فيما توقف رصيد المجزل عند 38 نقطة في المركز الثامن ، وحقق الكوكب فوزًا على ضيفه الجبلين بهدف دون رد ، ليرفع الكوكب رصيده لـ 36 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الجبلين عند 36 نقطة أيضًا في المركز الثالث عشر.وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة العروبة مع العين، ورفع العروبة رصيده لـ 24 نقطة في المركز الـ20 ، فيما ارتفع رصيد العين لـ 31 نقطة في المركز السابع عشر ، وتعادل أيضا الخليج مع ضيفه النجوم بدون أهداف ، ليرفع الخليج رصيده لـ 44 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد النجوم لـ 39 نقطة في المركز السابع.وحقق الأنصار فوزًا على مضيفه الجيل بهدف دون رد ، ليرفع الأنصار رصيده لـ 37 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الجيل عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر .// انتهى //22:12ت م0306