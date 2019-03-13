الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسعقدت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم ورشة عمل للأندية المحترفة في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.واستعرضت اللجنة خلال الورشة التي قدمها الدكتور أيمن الرفاعي والسكرتير القانوني عبدالمجيد برناوي بحضور عضو اللجنة عبدالله البريدي، العديد من اللقطات المثيرة في الدوريات العالمية، وقدمت شرحًا حول بعض المصطلحات في لائحة اللجنة وبعض أحكام ومواد لائحة الانضباط والأخلاق واللوائح الأخرى التي تُعنى اللجنة بتطبيقها.// انتهى //22:13ت م0307