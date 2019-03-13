رياضي / الانضباط والأخلاق تعقد ورشة عمل للأندية المحترفة
الأربعاء 1440/7/6 هـ الموافق 2019/03/13 م واس
الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس
عقدت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم ورشة عمل للأندية المحترفة في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.
واستعرضت اللجنة خلال الورشة التي قدمها الدكتور أيمن الرفاعي والسكرتير القانوني عبدالمجيد برناوي بحضور عضو اللجنة عبدالله البريدي، العديد من اللقطات المثيرة في الدوريات العالمية، وقدمت شرحًا حول بعض المصطلحات في لائحة اللجنة وبعض أحكام ومواد لائحة الانضباط والأخلاق واللوائح الأخرى التي تُعنى اللجنة بتطبيقها.
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22:13ت م
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