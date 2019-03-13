الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأوقف اتحاد الطائرة الحكم محمد بن علي القرني لمدة ثلاثة أشهر ، كما قرر المجلس إيقاف اللاعب عبدالله محمد أحمد الغامدي من نادي الشرق لمدة ثلاثة أشهر وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الذي عقد في مقر الاتحاد برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين وحضور الأعضاء .واطلع المجلس على ما تم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة واجتماع غرب آسيا الذي حضره رئيس الاتحاد ومن القرارات التي وافق عليها المجلس المشاركة في البطولة العربية للناشئين مواليد (2001م) المقرر إقامتها في الأردن في شهر سبتمبر 2019م ، والمشاركة في تصفيات البطولة الأسيوية تحت (23) سنة مواليد (1997م) التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 12-20/6/2019م .وفي حال التأهل الموافقة على المشاركة في النهائيات التي ستقام في مينمار خلال الفترة من 26 /7 إلى 8/5 / 2019 المشاركة في البطولة الآسيوية تحت (21) سنة المؤهلة لبطولة العالم تحت (21) سنة التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 14 إلى 3/19 / 2019 المشاركة في تصفيات منطقة غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020م على مستوى الرجال .ووافق المجلس على تعيين منسقة للأنشطة النسوية بالاتحاد والموافقة على اقتراح الأندية بإقامة نهائي كأس الاتحاد في مملكة البحرين بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة وتكليف الأمين العام بمخاطبة الهيئة ومن ثم الاتحاد البحريني ، كما وافق المجلس على إعارة اللاعبين الاجانب في مباريات البقاء والهبوط التي ستقام بين أندية الدرجة الأولى والممتاز .// انتهى //22:18ت م0308