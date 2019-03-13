ضرية 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, حملة جامعة القصيم الثالثة "توعية وصحة وتثقيف" وذلك بالمركز الحضاري بمحافظة ضرية, بحضور معالي مدير جامعة القصيم الدكتو عبدالرحمن الداود, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد, ومحافظ ضرية صالح الشعيل, وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من الأهالي والطلاب.واطلع سموه فور وصوله على المعارض المصاحبة للحملة، التي اشتملت على طب الأسنان والتغذية الإكلينيكية والمختبرات والبصريات والطب العام, بالإضافة إلى عدد من الأقسام الطبية المتفرقة والمقامة لخدمة زوار الحملة.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، إثر ذلك قُدم عرض مرئي عن الحملة.وأكد نائب المشرف العام على الحملة الدكتور أحمد بن إبراهيم التركي خلال كلمة له أن الهدف الرئيس لهذه الحملة هو الإسهام في جودة الحياة للمواطن، الذي أكدته رؤية المملكة 2030م من خلال طرح البرامج المتنوعة التي تسهم في غرس القيم الإيجابية في المواطن, كاشفًا أن الحملة اشتملت على 49 برنامجًا شرعيًا وفكريًا , و12 برنامجًا تربويًا واجتماعيًا, و18 دورة تدريبية , 45 برنامجًا طبيًا وصحيًا, و 16 برنامجًا توعويًا، و36 برنامجًا متنوعًا قدمت في مدارس المحافظة.وبين التركي أن هناك بعض من الخدمات المقدمة من قبل القافلة البيطرية التي تقدم العلاج والاستشارات العلاجية لملاك المواشي, لافتًا الانتباه إلى أن الحملة أقامت 180 برنامجًا رياضيًا وترفيهيًا يقدمها 236 من منسوبي الجامعة، بالإضافة إلى 150 طالبًا و40 موظفًا وإداريًا من الكليات والعمادات المختلفة, حيث صممت البرامج لتستوعب أكثر من 20 ألف مستفيد من جميع شرائح المجتمع من أهالي المحافظة.// يتبع //22:23ت م0309

وقال معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود: إن لقاءه الأول بسمو أمير منطقة القصيم بعد تكليفه بإدارة الجامعة استمع منه وصايًا ترتبط بالمحافظات خارج المركز الرئيس للجامعة, مؤكدًا له على أن هذه المحافظات يجب أن تأخذ نصيبها مما تقدمه الجامعة, مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تشتمل على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.وأضاف الداود: إن الجامعة قدمت ثلاث حملات في آبانات وعقلة الصقور وضرية، وسيتم مواصلة العمل على تقديم هذه الحملات لأبناء المنطقة, مضيفًا أنه لولا الدعم السخي التي تلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده – حفظهما الله – ومتابعة وحرص وتوجيه سمو أمير منطقة القصيم، ومعالي وزير التعليم.ثم ألقى سمو أمير منطقة القصيم كلمة أعرب فيها عن فخره واعتزازه بإقامة مثل هذه الحملات المباركة والخادمة للمجتمع بشكل مباشر, مشيرًا إلى أن جامعة القصيم من خلال ما تقدمه من جهود تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مجال البحث العلمي وإقامة البرامج الاجتماعية إلى جانب أدائها للعديد من الأدوار الخادمة لأبناء المنطقة من خلال هذه الحملات وغيرها من البرامج.وقدم سموه شكره لمعالي مدير جامعة القصيم ولوكيل جامعة القصيم للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد التركي ولكافة الزملاء المشاركين في حملة الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب على هذا النجاح, منوهًا بالجهود التي بذلتها محافظة ضرية وأمانة المنطقة وغيرها من القطاعات التي ساهمت وبشكل فعال في إنجاح هذا البرنامج، وبشكل مشترك مع الجامعة, مبينًا سموه على أن إقامة مثل هذه البرامج في المحافظات الطرفية يعكس خدمة عالية وفائدة أكبر لأبناء المنطقة، كونها الأحوج لمثل هذه البرامج الاجتماعية, مشيرًا إلى أن مثل هذه الحملات هي من صميم الواجب تجاه خدمة المجتمع، وجامعة القصيم فعلتها بكل احترافية خدمة لأبناء المنطقة.ووجه سمو الأمير فيصل بن مشعل على أن تقام الحملة القادمة في مركز قطن كونه يقع غرب منطقة القصيم، ويحمل حوله العديد من المواقع المأهولة بالسكان الذين هم بأمس الحاجة لمثل هذه الحملات التوعوية المباركة, مباركًا للجميع هذا النجاح، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, وأن يبارك بالجهود.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الجهات المشاركة في إنجاح حملة جامعة القصيم الثالثة والمقامة تحت عنوان "توعية وصحة وتثقيف" بمحافظة ضرية واللجان العاملة وشركاء النجاح والداعمين.// انتهى //22:23ت م0310