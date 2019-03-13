الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واساختتم المجلس الأعلى لجائزة المراعي للإبداع العلمي اليوم اجتماعه السنوي الثامن عشر، وذلك في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض.وترأس الاجتمـاع نائب رئيس مدينـة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس بحضور صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس إدارة شركة المراعي وحضور أعضاء المجلس الأعلى وأمين عام الجائزة.وتم خلال الاجتماع إعلان أسماء الفائزين بالجائزة بفروعها على النحو التالي: الفرع الأول: جائزة العالم المتميز, وجاءت مناصفة بين الدكتور أحمد محمد عمر، من جامعة نجران, والدكتور فوزان سامي الكريع، من مستشفى الملك فيصل التخصصي.أما جائزة الفرع الثاني وهي جائزة العمل الإبداعي (رجال – نساء) تم حجبها لعدم ارتقاء مستوى الأعمال للجائزة.وحصل على جائزة العمل الإبداعي التشجيعي للطلاب من الفرع الثالث في مرحلة البكالوريوس مناصفة كل من شيماء خالد المالكي من جامعة الملك عبد العزيز، وعلي حميد فارع من جامعة طيبة, ومحمد مزيد المطيري من شركة أرامكو, ومرحلة الماجستير مناصفة كل من نباتة مبارك العبد اللطيف من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل, ومشاعل عبد الرحمن اللهيبي من جامعة طيبة, ولمرحلة الدكتوراه لمحمد زارين إبراهيم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, في حين حصل على جائزة الوحدة البحثية من الفرع الرابع كل من مركز سابك للأبحاث والتطوير، بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية, ومركز التميز البحثي في النخيل والتمور، بجامعة الملك فيصل.وقدم المجلس الأعلى لجائزة المراعي للإبداع العلمي في ختام الاجتماع التهنئة لجميع الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي في عامها الثامن عشر، راجيًا من العلي القدير أن تكون حافزًا ودافعًا نحو المزيد من الجهد والإبداع في حياتهم العلمية والعملية, كما شكر جميع العلماء والباحثين والباحثات الذين تقدموا بأبحاثهم للجائزة، والأمانة العامة وفرق العمل وللمحكمين متمنيًا للجميع التوفيق في السنوات القادمة.// انتهى //22:43ت م0311