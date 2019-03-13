جيزان 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسنظم مركز التنمية الإجتماعية بجازان اليوم,دورة تدريبية بعنوان "تمكين العمل التطوعي داخل القطاعات الحكومية والقطاعات الغير ربحية، وذلك بمقر المركز بمدينة جيزان.وهدفت الدورة التي قدمها مستشار مركز التميز الوطني "إدامة" أحمد ذعار الطريسي، إلى تعريف المشاركين بمفهوم التطوع وأهميته وكيفية تسحيل الفرص التطوعية عبر البوابة الوطنية للتطوع وطرق إنشاء وحدات تطوعية وألية عمل الوحدات التطوعية.// أنتهى//23:43ت م0327