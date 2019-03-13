تونس 06 رجب 1440هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسواصل فريق الترجي الرياضي التونسي تصدره لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بـ 40 نقطة إثر فوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف على النادي الصفاقسي الذي يحتل المركز الثاني بـ 34 نقطة في ختام مباريات الجولة السابعة عشرة لهذه المنافسة.وآل المركز الثالث للنادي البنزرتي بـ 31 نقطة رغم خسارته أمام حمام الأنف بهدف دون رد، ويليه النجم الساحلي في المركز الرابع بـ 30 نقطة بعد خسارته أمام فريق الاتحاد المنستيري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين احتل النادي الأفريقي المركز الخامس بـ 25 نقطة إثر تعادله سلبًا مع الملعب التونسي.واستمر فريق مستقبل قابس في المركز الرابع عشر والأخير بـ 13 نقطة.// انتهى //23:50ت م0328