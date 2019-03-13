لندن 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسصوت مجلس العموم البريطاني اليوم لصالح رفض مشروع قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر في الـ29 مارس بدون التوصل إلى اتفاق.وصوت 312 نائبًا في البرلمان برفض مشروع قرار خروج بريطانيا بدون اتفاق، بينما صوت لدعم الخروج دون التوصل إلى اتفاق 308 نائبًا.وبهذا القرار سوف يتعين على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موافقة البرلمان على تأجيل الخروج إلى ما بعد الموعد المحدد له في 29 من مارس الحالي كما يتعين على الحكومة أن تطرح يوم غد الخميس على البرلمان مشروع قرار للتصويت بتفعيل المادة (50) والخاصة بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.وسوف يحتاج هذا القرار إلى موافقة المفوضية الأوروبية التي أكّدت أن طلب تمديد عملية الخروج يجب أن يحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الآخرين بدون استثناء لاعتماده وأن تكون مدة التأجيل محددة.// انتهى //23:52ت م0329