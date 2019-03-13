جاكرتا 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأكد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا الدكتور محمد غسان أن المسابقات القرآنية المحلية والدولية التي تنظمها المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكذلك مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية تنشئ جيلاً مدركًا بأهمية الوسطية والاعتدال.وثمّن عاليا جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في نشر كتاب الله الكريم والعناية بأهله من خلال إقامة المسابقات القرآنية المحلية والدولية وطباعة وتوزيع المصحف الشريف عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.وقال إن المملكة العربية السعودية بلد خير وبركة تمتد خيراتها لشرق العالم وغربه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وأن يحفظ قيادتها وشعبها وأن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين.// انتهى//23:57ت م0330