واشنطن 6 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم منع كل رحلات طائرات بوينغ 737 (ماكس 8) و (ماكس 9).وقال ترامب في فيديو عبر حسابه بتويتر: "نحن نولي سلامة الأميركيين وكل الركاب أولوية مطلقة".جاء ذلك بعد أن علقت عدد كبير من الدول استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس، فيما حظرت دول أخرى طيران بوينغ 737 ماكس ضمن مجالها الجوي، وكان آخرها الولايات المتحدة حيث مقر الشركة المصنعة لهذه الطائرة.// انتهى //23:57ت م0331