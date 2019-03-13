محايل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس‏نظمت مكافحة المخدرات ممثلة بقسم الشؤون الوقائية بمحافظة رجال ألمع محاضرتين بالكلية التقنية برجال ألمع ومجمع الإمام مالك التعليمي بقرى المجمعة، وتركزت محاور المحاضرتين حول أضرار تعاطي المخدرات وتعريفها وأنواعها وسبل الوقاية منها والحذر من إساءة استخدام العقاقير الطبية.وشهدت المحاضرتين حضورًا مكثفًا من العديد من المتدربين والمستفيدين بلغ عددهم 450 من منسوبي الكلية، واستمعوا إلى شرح مفصل عن المخدرات وأنواعها والخطورة التي تشكلها على المجتمع، وسبل الوقاية منها، وأوضحت مخدرات رجال ألمع العديد من الحيل والطرق التي يتم من خلالها وقوع الكثيرين في تعاطي المخدرات والتي قد تبدأ في البداية من الرغبة في المعرفة دون وجود نية للتعاطي ثم يتكرر الأمر إلى أن تصبح هناك حالة من الإدمان، وهو ما يعتبر خطرًا يهدد المجتمع السعودي، ودعت مخدرات رجال ألمع إلى ضرورة الحذر من العقاقير الطبية وتناولها وفق إرشادات الأطباء، إذ أن العديد من الأدوية المصرح بها يكون هناك حد مسموح به في تناولها، وإلا أصبح لها أثر سلبي على المتناولين والمتعاطين لها.// انتهى //23:59ت م0334