الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، ممثلًا في إدارة المساجد و الدعوة والإرشاد بمحافظة مهد الذهب غدًا، محاضرة علمية بعنوان " تعزيز الوسطية وحماية الأمن الفكري لدى منسوبي المساجد"، بمركز الأمير عبدالمجيد للأنشطة الطلابية بالمحافظة.وتأتي المحاضرة التي يلقيها فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري, ضمن سلسلة من المناشط والبرامج الدعوية التي تنفذها الوزارة بمختلف فروعها بمناطق ومحافظات المملكة، بتوجيهات ومتابعة معالى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لحماية المجتمع من الأفكار الضالة، والجماعات المنحرفة، ولترسيخ الوسطية والاعتدال.// انتهى //00:00ت م0335