عرعر 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسنظمت مبادرة "قافلة المرأة " ،التابعة لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة في منطقة الحدود الشمالية. فعاليات متعددة بـ"مسار المرأة"، وذلك في مقر النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة، وجرى مناقشة عدد من القضايا الجوهرية التي تهم المرأة، بالتركيز على الجانب الاجتماعي والثقافي والصحي، بالإضافة إلى الشؤون الأكاديمية الخاصة بها.وبدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "نساء الوطن عرض ونقاش إسهامات المرأة التاريخية في نهضة المملكة " قدمتها مها الوابل، والجوهرة بوبشيت، وتضمنت المحاضره عدة محاور من أبرزها، إنجازات المرأة السعودية التي ساهمت في نهضة المملكة، و المناصب والوظائف القيادية، والمجال السياسي، والمجال الاقتصادي، والسلك القضائي والعدلي، كما تطرقت المحاضرة لأهم المراكز التي ساهمت في تنمية المرأة، وتاريخ المرأة السعودية، والسمات الشخصية التي يجب أن تتحلى بها المرأة السعودية حتى تكون ذات بصمة مؤثرة وملهمة.بعد ذلك عقدت جلسة حوارية بعنوان لقاء أدبي" السرد أرض أنثوية"تم استضافة الأديبة أميمة الخميس، متحدثة عن سيرتها الذاتية، ونبذة عن نتاجها وإنجازاتها على المستويين الوطني والدولي، واستعرضت الخميس تجربتها في الكتابة السردية.// انتهى //00:00ت م0336