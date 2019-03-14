السيح 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأقامت كلية الطب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم حملة توعوية تثقيفية عن أضرار السمنة تحت عنوان " خفف "، وذلك في مقر نادي الحي بالدلم.وتهدف الحملة إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وممارسة النشاط الرياضي، لدوره الفاعل في بناء أجيال صحية، ومن أهمها رياضة المشي لما لها من تأثير إيجابي في تقوية الجسم ومقاومته للأمراض، وبالأخص أمراض العصر مثل السكري والسمنة وأمراض القلب وغيرها.واشتمل برنامج الحملة على عدد من الفعاليات التوعوية، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض المزمنة.// انتهى //00:04ت م0337