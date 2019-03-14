أبها 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسكرم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير ، مساء اليوم، منسوبيه المتقاعدين، بحضور مدير عام الفرع بالمنطقه محمد بن عبدالله الشهري، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وذلك في مدينه ابها.وثمن الشهري في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة الجهود المبذولة والجليلة التي قدمها المتقاعدين خلال مسيرتهم العملية، واسهاماتهم المتميزة في خدمة المجتمع التي كان لها الأثر الطيب لدى المستفيدين من خدمات الهيئة.وأكد مدير الفرع بعسير أن الحفل يأتي تكريماً لجهود منسوبي الفرع وعملهم المخلص في أداء واجبهم الوظيفي تجاه وطنهم، وانطلاقا من إيمان الهيئة بضرورة العناية بمنسوبيها بعد مرحلة بعد التقاعد.وفي ختام الحفل سلَّمت الشهادات والهدايا التذكارية للمحتفى بهم.// انتهى //00:07ت م0338