نيويورك 06رجب 1440 هـ الموافق 13مارس 2019 م واسارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك اليوم بعد نشر بيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة سلطت الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتأني في رفع أسعار الفائدة.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي وأغلق منخفضا مع هبوط أسهم بوينج لليوم الثاني على التوالي في أعقاب تحطم إحدى طائراتها في إثيوبيا. وبلغت خسارة المؤشر 94.32 نقطة، أو ما يعادل 0.37 بالمئة، مسجلا 25556.56 نقطة.وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.41 نقطة، أو ما يعادل 0.30 بالمئة، إلى 2791.71 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 32.97 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 7591.03 نقطة.// انتهى //04:22ت م0345