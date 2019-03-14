الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس.. السبت المقبلأمير جازان يرعى «جائزة التفوق» ويتوج الحربي بشخصية العام الثقافيةأمير المدينة يكرم منسوبي جامعة طيبةفيصل بن مشعل يدشن عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة ضريةنائب أمير الجوف يعزي أسرة السمارة بوفاة الفنان التشكيلي نصير السمارة‎افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019مكتبة الملك عبدالعزيز أيقونة ثقافية في معرض الرياض الدولي للكتابالشيخ المطلق: رعاية القرآن وأهله أولوية سعودية منذ تأسيس المملكةإلزام «الاقتصاد والتخطيط» بضبط تعاقداتها واستشاراتها وتوطين موظفيهامنسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يلتقي د.العيسى ويشيد بالجهود العالمية للرابطةماي تقترح تصويتاً جديداً على اتفاق «بريكست»البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق// يتبع //06:11ت م0003