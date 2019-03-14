عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/7/7 هـ الموافق 2019/03/14 م واس
الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس.. السبت المقبل
أمير جازان يرعى «جائزة التفوق» ويتوج الحربي بشخصية العام الثقافية
أمير المدينة يكرم منسوبي جامعة طيبة
فيصل بن مشعل يدشن عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة ضرية
نائب أمير الجوف يعزي أسرة السمارة بوفاة الفنان التشكيلي نصير السمارة
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019
مكتبة الملك عبدالعزيز أيقونة ثقافية في معرض الرياض الدولي للكتاب
الشيخ المطلق: رعاية القرآن وأهله أولوية سعودية منذ تأسيس المملكة
إلزام «الاقتصاد والتخطيط» بضبط تعاقداتها واستشاراتها وتوطين موظفيها
منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يلتقي د.العيسى ويشيد بالجهود العالمية للرابطة
ماي تقترح تصويتاً جديداً على اتفاق «بريكست»
البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق
// يتبع //
06:11ت م
0003