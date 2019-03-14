بريدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسبلغ متوسط الحضور اليومي لمهرجان الكليجا الحادي عشر المقام بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمدينة بريدة 3500 زائر يومياً ، كما بلغ متوسط المبيعات لكل أسرة منتجة 1500 ريال يومياً ، ممايعني مبيعات متوقعة للاسر تصل الى مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال .كما أكدت الاحصائيات أن نسبة الأسر المشاركة من مدينة بريدة 41 ٪؜ والأسر المشاركة من محافظات منطقة القصيم بلغ 55 ٪؜ ، وبلغ نسبة الأسر المشاركة من خارج منطقة القصيم 4 ٪؜ يقدمن خلاله العديد من المؤكلات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية، مع مايقدمه المهرجان من فعاليات متنوعة ومنتجات مثالية ، بمشاركة 20 جهه حكومية وخيريه واهليه و 100 أسرة منتجة .وبين المدير التنفيذي للمهرجان خالد اليحيا ، أن المهرجان استقطب العديد الزوار والمهتمين بالموروث الشعبي ، لافتاً أنه حقق هدفه الأساسي في دعم الأسر المنتجة وحقق مبيعات مثاليه , مشيداً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم للمهرجان ومتابعته المستمرة وحرصه الدائم على كافة الأصعده .يذكر أن مهرجان الكليجا يعد من أهم الروافد الاقتصادية للأسر المنتجة، وبوابة ملائمة للعمل الحر الذي يحاكي الإصرار والعصامية، ويترجم تفاعل القائمين عليه لإبرازه بصورته المثالية كونه يمثل منتجاً شعبياً يفاخر به الجميع .// انتهى //07:03ت م0007