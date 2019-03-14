طرابلس 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، والبعثة الأممية من أجل الترتيبات اللوجستية ، موضحة اللقاءات التي تجريها نائبة رئيس البعثة ستيفانى ويليامز مع نواب المجلس الرئاسي وعدد من البلديات فى الغرب ، وكذلك في الجنوب للاطلاع على الاحتياجات الضروية للمناطق الليبية والتواصل معها في كافة المشاكل والعراقيل.وركزت تصريحات رئيس مجلس النواب الليبيي ، عقيلة صالح خلال لقاؤه مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، وترحيبه بتدخل الحكومة المغربية في المساعدة لحلحلة الأزمة الليبية.وأشارت إلى لقاء المبعوث الأممي غسان سلامه مع قائد عام الجيش المشير خليفه حفتر بالرجنة ببنغازى شرقا، وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية ،كما تم بحث آخر الترتيبات والجهود التي تقوم بها البعثة الأممية من أجل عقد المؤتمر الوطني الجامع الذى سيضم كافة أطياف المجتمع الليبيى لإيجاد مخرج للانسداد السياسى وإنهاء الانقسام.وعرجت الصحف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن روما تبذل ما هو ممكن ومستحيل لضمان حقوق الإنسان في ليبيا لمخيمات المهاجرين التي تديرها هيئات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.// انتهى //09:15ت م0015