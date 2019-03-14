نجران 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة تعليم محافظة شرورة أمس، مبادرة تعلم اللغة الصينية، وذلك في قاعات التدريب بمركز الحي المتعلم بمدرسة عقبة بن نافع بالمحافظة.وأكد مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط التعليم وبرامجه المختلفة للانطلاق نحو التميز والمنافسة الدولية، وتثقيف وتعليم أبناء المجتمع ضمن رؤية وطنية شاملة.وأشار عقالا إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من البرامج والدورات في أندية الأحياء للبنين والبنات لتعليم الطلاب وأفراد المجتمع أساسيات اللغة الصينية التي تعد من أهم اللغات في العالم ولفتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة وأفراد المجتمع ودعم توجه المملكة نحو إستراتيجية المستقبل الطموحة في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة.// انتهى //09:19ت م0016