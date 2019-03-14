حائل 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتمت أمس دورة إعداد المدربات المتطوعات المنتسبات لهيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل، في مجال التخصصات الصحية لتأهيلهن لإقامة دورات تدريبية للنساء ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وذلك بفرع الهيئة بحائل.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبد العزيز البراهيم، أن الدورة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام تحت إشراف مدربات متخصصات في مجال التدريب، استهدفت 11 متطوعة من المتطوعات المنتسبات للهيئة، بهدف تأهيلهن للتدريب وكذلك تهيئتهن للمشاركة في برامج التوعية والتثقيف الصحي خلال إقامة الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالهيئة والبرامج المشتركة مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //09:20ت م0017