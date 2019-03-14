نجران 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية شطر الطالبات أمس، ورشة عمل بعنوان "مهارات كتابة الرسالة العلمية وفقا لدليل الجامعة".وهدفت الورشة التي قدمتها عضو هيئة التدريس بكلية التربية برنامج رياض الأطفال الدكتورة ابتسام سلطان إلى تدريب طالبات الدراسات العليا بالجامعة على مهارات كتابة الرسالة العلمية وفقا لدليل الجامعة، وكيفية إعداد الرسالة بطريقة البحث العلمي.وتضمنت الورشة عدد من المحاور منها اختيار موضوع الرسالة العلمية، ومهارات إعداد الرسالة، والضوابط الأكاديمية لإعداد الرسالة.// انتهى //09:42ت م0021