الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسرفع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة صدور التوجيه الكريم ، بأن تتولى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الإشراف على كرسي خادم الحرمين الشريفين للدراسات الإسلامية في جامعة القاهرة .وقال الدكتور محمود آل محمود :" إن هذا الكرسي العلمي يأتي امتدادًا لعناية خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، وسيسهم في بناء قاعدة صلبة من الدراسات النظرية والتطبيقية المتكاملة للشأن الإسلامي بما يعين على معالجة القضايا الإسلامية كافة، وتكون مرجعية رئيسة في مجالها وتشارك في إثراء المعارف الإنسانية " .// انتهى //09:45ت م0022