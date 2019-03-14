كيتو 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم عن انسحاب بلاده من اتحاد دول أمريكا الجنوبية (يوناسور).وقال مورينو في كلمة له إن الحكومة قررت نهائيًا الخروج من (يوناسور)، والتأكيد أن نصف الدول الأعضاء في المنظمة، لا تشارك في نشاطاتها ولا تسهم بأي جهد، وعلى مدى أكثر من عامين بقي منصب سكرتير عام المنظمة، شاغرا.وقد تأسس اتحاد دول أمريكا الجنوبية عام 2004، وهي منظمة سياسية واقتصادية إقليمية لبلدان أمريكا الجنوبية.// انتهى //09:48ت م0023