مكسيكو سيي 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في مكسيكو سيتي وزير العلاقات الخارجية المكسيكي مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية.// انتهى //09:52ت م0024