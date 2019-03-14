نجران 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتمت إدارة الموهوبات بتعليم نجران أمس، برنامجاً تدريبياً لمنسقات المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعنوان "التطبيقات العلمية للبحث العلمي"، وذلك بمقر إدارة الموهوبات بنجران.وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم نجران فاطمة أل مستنير أن الهدف من البرنامج إكساب منسقات "موهبة" التطبيقات العلمية الصحيحة للبحث العلمي، وتدريبهن على خطوات إعداد البحث العلمي باختلاف التخصصات, وتعريفهن على المناهج العلمية، لرفع كفاءتهن العلمية والعملية لتنفيذ البرنامج للطالبات الموهوبات بالمدارس لتمكينهن من المشاركة في مجالات المشاريع العلمية.// انتهى //09:56ت م0025