الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسقام وفد من الهيئة العامة للترفيه برئاسة المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة إبراهيم المقبل،اليوم ،بزيارة لمركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة .واطلع الوفد خلال الزيارة على الدور التقني الوطني لمركز المعلومات وتميزه في الخدمات التقنية وما يطمح له في المستقبل القريب وفق توجيهات القيادة الحكيمة ، إضافة إلى الرؤية الطموحة للمركز نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية، مستدامة، وآمنة، على المستوى الوطني خدمةً للمواطنين والمقيمين والزائرين .وشملت الزيارة جولة على مركز البيانات, حيث اطلع الوفد على ما يتضمنه من خدمات تقنية عالية, بالإضافة إلى أبرز الخدمات والأعمال في المعرض الدائم للخدمات التقنية شملت مركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية وآلية طباعتها وشحنها وإرسالها، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات آنية وفورية في مجالات عديدة أمنية واقتصادية وتنموية ،إضافة ً إلى عرض عن منصة النفاذ الوطني الموحد وخدمات السمات الحيوية وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية من خلال خدمات الربط الإلكتروني .وفي ختام الزيارة عبّر المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة العامة للترفيه عن سعادته بهذه الزيارة , منوهاً بدور المركز في التقدم والتطور التقني الذي وصلت له المملكة ، مقدماً شكره وتقديره لجميع القائمين على مركز المعلومات الوطني .// انتهى //09:57ت م0026