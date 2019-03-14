الدمام 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستفقد مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري أمس، منظومة الضخ في محطة حي الخزامى بمحافظة الخبر عقب بدء ضخ المياه المحلاة إلى أحياء جنوب المحافظة وهي الخزامى، والنورس، والواحة، والتعاون، والتحلية، والماسية، وعين السيح، وجنوب غرب الأنابيب، وبغلف، وذلك بكميات تقدر بـ 11.5 ألف متر مكعب يومياً، وتغطية ما يقارب (19) مليون متر مربع من مساحة العقارات.وشدد المهندس الشراري، على ضرورة مراقبة التدفقات الواردة إلى الخزان التشغيلي بحي الخزامى وموازنة الضغوط بالشبكات لضمان تدفقات آمنة للعملاء، ووضع خطط تشغيلية بديلة احتياطية للعمل بها خلل أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي قد تحدث حفاظاً على الكميات التي تصل لما يقارب 60 ألف نسمة بانسيابية تتلاءم مع الضغوط العامة بالشبكة.وأكد ضرورة تدريب فريق العمل التشغيلي على التقنيات الحديثة التي تم استلامها مؤخراً من الشركات المنفذة لمشروع الخزان ومحطة الضخ لمراقبة الأحياء التسعة عن كثب التي تتغذى حالياً على 11.5 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة الصالحة للشرب، مطالباً في الوقت ذاته تجاوز هذا الإنجاز في التفكير بتغطية النسبة المتبقية من أحياء محافظة الخبر التي تم تغطية ما يقارب 82 بالمئة منها بالمياه المحلاة.ودعا المهندس الشراري، فريق العمل في منظومة الضخ إلى أهمية العمل وفق إجراءات السلامة المعتمدة والالتزام بها بأعلى المعايير المنصوص عليها، إضافة أهمية دراسة ربط الخطوط الرئيسية بأخرى بديلة احتياطية لتشكيل خط حلقي يعمل على توزان الضغوط والتدفقات لكافة الأحياء بجنوب محافظة الخبر.يشار إلى أن عدد العقارات والمنشآت المستفيدة من وصول المياه المحلاة جنوب محافظة الخبر بلغ (3265) عقاراً متعدد الوحدات.// انتهى//10:08ت م0027