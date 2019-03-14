عرعر 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تنظم الغرفة التجارية والصناعية بعرعر الأحد المقبل، "المنتدى الاقتصادي الأول بالمنطقة"، تحت عنوان "منطقة الحدود الشمالية فرص استثمارية واعدة"، بحضور عدد من الوزراء والجهات الحكومية.وستتناول جلسات المنتدى الاقتصادي دور القطاع الحكومي في دعم التنمية الاقتصادية، ويشمل ذلك أهم الاصلاحات الحكومية الداعمة لتحفيز القطاع الخاص وتوجهات وزارة البيئة والزراعة والمياه في تنمية الثروة الحيوانية ودور الهيئة العامة للاستثمار في تطوير البيئة الاستثمارية، كما يناقش التعدين القطاع الواعد بمنطقة الحدود الشمالية ويشمل ذلك توجهات المملكة في قطاع التعدين وأهم المحفزات الاستثمارية وتوجهات الصندوق الصناعي في دعم الاستثمار في قطاع التعدين ودور القطاع في التنمية الاقتصادية بالمملكة.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية أن يكون هذا المنتدى منصة للتعريف بمنطقة الحدود الشمالية والفرص الاستثمارية الواعدة فيها ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه نمو الاستثمارات، متطلعاً سموه أن يساهم المنتدى من خلال أهدافه الاستراتيجية في دعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة وتسليط الضوء على المزايا التنافسية والصناعات الوطنية وتنمية المحتوى المحلي، والمساهمة في تسويق الفرص الاستثمارية وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في ايجاد الوظائف لأبناء وبنات المنطقة.يذكر أن برنامج المنتدى يشتمل على تدشين الخارطة الاقتصادية والاستثمارية لمنطقة الحدود الشمالية حتى 2030م، إضافة لتقديم عروض مرئية عن المنطقة.// انتهى //11:28ت م0054