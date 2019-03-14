سكاكا 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف الجمعة المقبل فعالية #امش30.وأوضح مدير التوعية الصحية بصحة الجوف تيسير العليان أن انطلاقة الفعالية ستكون من منتزه النخيل بعد صلاة العصر، وسيصاحبها عدد من المعارض التي تظم أخصائيين, للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات, وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية, وأركان لقياس الضغط والسكر والدم, وألعاب حركية للأطفال .وأشار إلى أن الحملة ستستمر لمدة شهر بهدف زيادة الوعي العام تجاه المشي وتعزيز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، وتحسين المزاج, وكذلك المحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل, مبينًا أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.// انتهى //11:31ت م0056