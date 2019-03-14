القاهرة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستشارك المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية للسنة السابعة عشر على التوالي في معرض الرياض الدولي للكتاب للعام الحالي.وتعرض المنظمة مجموعة كبيرة من إصداراتها تزيد عن 400 إصدار وعنوان، تتنوع بين الكتب العلمية والأكاديمية والمترجمة و المجلات العلمية والأبحاث وأوراق العمل التي قدمت في المؤتمرات والندوات التي عقدتها المنظمة مؤخرا.//انتهى//11:33ت م0057