المدينة المنورة 07 رجب 1440هـ الموافق 14 مارس 2019م واس

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ عن ارتفاع درجة الالتزام بأنظمة مكافحة التبغ وانخفاض عدد المخالفات التي تم رصدها في الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية للجنة على مرافق القطاع الصحي الخاص والمنشآت الحكومية بمنطقة المدينة المنورة، للتأكد من تطبيق أنظمة مكافحة التبغ وتوفر الاشتراطات واللوحات التحذيرية، إلى جانب تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية.



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11:40ت م

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