نجران 07 رجب 1440 هـ الموافق14 مارس 2019 م واسناقش مدير عام التعليم بمنطقة نجران, الدكتور محسن بن علي الحكمي أمس، بمكتبه في إدارة التعليم، مع مدير عام السجون بالمنطقة العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني سبل دعم العملية الإصلاحية لنزلاء السجون.وأكد الدكتور الحكمي أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الثنائية لمسئولي الأجهزة والجهات الحكومية لخدمة الفرد والمجتمع ودعم وتعزيز التنمية المستدامة ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجهتين الحكوميتين بما يسهم في دعم العملية الإصلاحية لنزلاء السجون، مبدياً استعداد إدارته تقديم ما يمكن تقديمه للإسهام في العملية الإصلاحية.وأشار الدكتور الحكمي إلى جود مدرسة مسائية في سجن نجران العام تشمل مراحل التعليم العام الثلاث بطاقم تعليمي مكون من ٢٦ معلماً، و مركزاً للنشاط يقدم دورات تدريبية وأنشطة ثقافية وترفيهية لنزلاء السجن العام، تابعة لإدارة تعليم نجران.// انتهى //11:56ت م0061