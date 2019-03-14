إسلام آباد 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية على التصدي لأي عدوان يهدد أمن وسيادة باكستان ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب الداخلي.واهتمت بالاستعدادات الجارية في باكستان لتنظيم العرض العسكري في ذكرى اليوم الوطني الباكستاني الذي يصادف الثالث والعشرين من مارس، وذلك بمشاركة شخصيات من الدول الصديقة.وأشارت إلى تراجع التوتر بين باكستان والهند مع إبقاء باكستان قواتها في حالة تأهب على الحدود مع الهند تحسباً لإمكانية قيام الهند بشن هجوم مفاجئ ضد باكستان خلال الفترة المتبقية من ولاية رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي.وتطرقت إلى تصريح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أشار إلى أن باكستان تواجه مؤامرات من الدول المجاورة لها، ولكنها بالرغم من ذلك ستعمل على إنجاح مشروع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين.وعرجت إلى اتفاق باكستان وتركمانستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.أمنياً أخبرت الصحف عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في اعتقال إرهابيين اثنين خلال عملية نفذتها في مدينة مانسهرا بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.في الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل سبعة مسلحين على الأقل في غارة جوية استهدفت قافلة من عناصر طالبان بإقليم قندوز شمال أفغانستان.كما تابعت الاستعدادات الجارية في الهند للانتخابات العامة وفرض لجنة الانتخابات الهندية الحظر على الأحزاب السياسية من استخدام شعارات الحرب ضمن الحملة الانتخابية.// انتهى //12:07ت م0064