تونس 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالأحداث الداخلية للبلاد مشيرة إلى ارتفاع عدد وفيات الرضع في مركز التوليد التابع لأحد مستشفيات العاصمة التونسية إلى 15 رضيعاً ، مشيرة إلى أن نتائج الاختبارات التي ستحدد سبب الوفاة ستظهر الأسبوع الجاري وسط تواصل الغضب الشعبي.دولياً ، عرجت صحف تونس على دعوة نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان العمامرة مختلف أطياف المعارضة والمجتمع المدني إلى أن يكونوا ضمن التشكيلة الحكومية التي أكد أنها ستكون للكفاءات الوطنية ، يأتي ذلك فيما تظاهر آلاف المحتجين في الشوارع الجزائرية مطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحال.ولم تغفل مستجدات الأحداث في الجارة ليبيا مشيرة إلى أن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر أبلغ المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بعزمه دخول العاصمة طرابلس لتحريرها من الميليشيات الإرهابية.وتحدثت عن إعادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح أبواب المسجد الأقصى وذلك بعد إغلاق أمتد لأكثر من 16 ساعة بذريعة احتراق نقطة للشرطة الإسرائيلية داخل الحرم.وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر أيلا حكومته الجديدة التي عمل خلالها على تخفيض عدد وزراء الدولة من 27 وزيرًا إلى 15 فقط.وكتبت عن وفاة 66 شخصاً في حصيلة اولية في موزمبيق جراء الأمطار الغزيرة التي عمت البلاد كما تم إعلان حالة استنفار تحسبا لوصول الإعصار " إيداي " .// انتهى //12:13ت م0067