الظهران 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

عُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة مدينة الطاقة للتطوير المالك والمطور الرئيس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) برئاسة النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الطاقة للتطوير محمد يحيى القحطاني، وعضوية نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار عبدالحميد الرشيد، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال الجديدة محمد العساف، ونائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد محمد الشمري، ومساعد المراقب المالي بسام عسيري.

وتضمن الاجتماع مناقشة واعتماد القرارات والنقاط الرئيسة التالية: تعيين كبار المسؤولين في الشركة، والموافقة على خطة العمل 2019-2021م وميزانية سنة 2019م، والموافقة على الحوكمة والسياسات الخاصة بالشركة التي تشمل دليل الإدارة، والسياسات المالية، وإدارة العقود والمشتريات، والموارد البشرية، بالإضافة إلى صلاحية الرئيس والمدير التنفيذي للشركة.

وعبر محمد القحطاني في كلمة له عن سعادته بتدشين أعمال شركة مدينة الطاقة للتطوير التي يتمثّل دورها المحوري في تطوير البنية التحتية لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بأفضل المقاييس والمعايير، بالإضافة إلى توفير المرافق والخدمات، وتشغيل وصيانة المدينة لاستقطاب المستثمرين المحلّيين والدوليين في مجال صناعة الطاقة.

ويُعدّ مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) أحد مشروعات المملكة العربية السعودية الضخمة والطموحة التي ستسهم في تحقيق ودعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية المملكة 2030".

وكانت أرامكو السعودية قد شرعت فور صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المدينة في يوليو 2017م، بإجراء دراسات واستبيانات مع الموردين الرئيسين للشركة، وحدّدت هذه الجهود عددًا من المكوّنات الرئيسة لصنع بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم. كما قررت أرامكو السعودية إنشاء مقرها الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار في مدينة الملك سلمان للطاقة، بالإضافة إلى مركزٍ للشراء وإدارة منظومة الإمداد.وستركز المدينة على استقطاب استثمارات في الصناعات والخدمات المساندة لخمس قطاعات: قطاع أعمال التنقيب وإنتاج النفط الخام، وقطاع التكرير والمعالجة، قطاع والبتروكيميائيات، قطاع الطاقة الكهربائية ، وقطاع وإنتاج ومعالجة المياه، وسيتم ذلك من خلال توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية جاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة تساند المستثمرين في تحقيق استدامة في استثماراتهم.

يذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ستسهم في تمكين سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصناعات، والخدمات المساندة لقطاع الطاقة في المنطقة والمملكة ممّا سيوفّر عشرات ألاف الوظائف من فرص العمل للسعوديين والسعوديات.

ويضمّ مشروع المدينة 5 مناطق محورية هي :

1- المنطقة الصناعية : وتنقسم إلى 5 تجمعات صناعية متخصصة، تُسهم في تطوير منظومة القيم المتكاملة لمنتجات وخدمات الطاقة، وستركز التجمعات المتخصصة على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية.

2- المنطقة اللوجستية: وتضم الميناء الجاف مع منطقة جمارك تحتوي على منطقة ايداع وإعادة تصدير سيتم ربطها بسكة الحديد الخليجية في المستقبل ، كما ستضم المنطقة مجمع خدمات لوجستية، ومرافق خدمية أخرى.

3- منطقة الأعمال: وتضم مركز إدارة المدينة، ومقر أرامكو السعودية الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار، وعقارات تجارية تحتوي على مساحات مكتبية، ومطاعم، ومحال تجارية.

4- منطقة التدريب: صممت لتستوعب عشرة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الطاقة لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة.

5- منطقة سكنية وتجارية: وتضم مجمعات سكنية، ووحدات فندقية سيتم عرضها للمستثمرين. كما تتضمنمركزًا صحيًا، ومرافق مساندة.

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