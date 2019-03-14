الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة رياض العلم، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي.وقدم رئيس مجلس الأمنـاء لجامعة رياض العلم الدكتور عبدالله بن ركيب الشمري شكره وتقديره لسمو نائب أمير الرياض على رعايته الكريمة ودعمه لكل شأن يخدم الوطن والمواطن، مبيناً أن الجامعة تحقق رسالتها التعليمية ومساهمتها العلمية هدفاً لخدمة المجتمع والرؤية الطموحة 2030م، منوهاً باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالتعليم الأهلي ودوره التنمية التعليمية .وأضاف أن المبادرات التي تتبناها الجامعة تأتي من باب حرصها ومشاركتها في المسؤولية المجتمعية منها تدريب أطباء الأسنان حديثي التخرج بالمملكة بنظام ومتطلبات العمل في القطاع الخاص وإكسابهم المهارات، وكذلك تقديم السند المهني والتدريبي لأطباء الأسنان السعوديين لتمكينهم من العمل بالقطاع الخاص بكفاءة وتأمين البديل لمن يترك العمل بمؤسسات القطاع الخاص والتوجيه والنصح في برامج الدراسات العليا.وألقى الطلاب الخريجين كلمة بهذه المناسبة ألقاها نيابة عنهم الدكتور رياض الشايع والدكتورة مي السابح استهلوها بالحمد والثناء لله - عز وجل - على ما من به عليهم من نعمة العلم والتعلم وشرف خدمة هذا الوطن ومجتمعه آملين أن يكونوا عوناً دائم ويداً بانيه، مقدمين شكرهم لكل من ساهم في مرحلتهم التعليمية.وتضمن الحفل مسيرة الخريجين وفيلم وثائقي عن مسيرة جامعة رياض العلم وفي الختام قدمت الدروع التكريمية والتقطت الصور التذكارية.// انتهى //13:45ت م0101