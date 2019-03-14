نجران 07 رجب 1440 هـ الموافق14 مارس 2019 م واساستقبلت جامعة نجران ممثلةً بمحطة الكهرباء المركزية بالجامعة اليوم، وفداً من الكلية التقنية بالمنطقة برئاسة رئيس قسم التقنية الكهربائية المهندس عبدالله بن مانع الصنبوح.وتأتي الزيارة ضمن التعاون التدريبي المشترك بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع العام ومساعي الكلية التقنية ممثلة بقسم التقنية الكهربائية لتطوير العملية التدريبية وربطها بسوق العمل، وضم الوفد عدد من أعضاء هيئة التدريب ومتدربي القسم بالكلية.وأطلعَ الوفد الزائر على الأقسام المختلفة والتابعة لمنظومة التوزيع الكهربائي داخل المدينة الجامعية والاستماع إلى شرح مفصل لما يؤدون من جهد جبار لضمان تواصل تدفق الطاقة الكهربائية بالمدينة الجامعية دون انقطاع.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية علي بن عبدالله آل عتيق بأن هذه الزيارة تأتي لمواكبة سوق العمل وتعزز من مستوى المتدربين المعرفي عن طريق ربط ما يتدربون عليه بالقاعات والمعامل التدريبية مع العمل الحقيقي والميداني داخل المحطة.وأكد آل عتيق على أن التكامل بين مخرجات التدريب التقني واحتياجات القطاع الخاص يعد خطوة هامة لتحقيق أهداف وتطلعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمتمثلة في إحلال الأيدي السعودية في المجالات المختلفة.// انتهى //13:45ت م0102