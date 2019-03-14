لندن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستراجع سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم في ظل استرداد الدولار بعض عافيته وانحسار الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وكان السعر الفوري للذهب قد تراجع 0.4 % إلى 1303.87 دولار للأونصة كما انخفض سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1304.20 دولار للأونصة وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.9 % في المعاملات الفورية إلى 1542.62 دولار للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.6 % إلى 832.79 دولار للأونصة.// انتهى //13:46ت م0103