مكة المكرمة 07 رجب 1440 هـ الموافق14 مارس 2019 م واسوقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, اليوم عقد شراكة مجتمعية مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" وذلك بإدارة تعليم مكة.ومثل الإدارة مدير عام التعليم محمد بن مهدي الحارثي, فيما مثل الجمعية الدكتور محمد مثري الحويطي.وتهدف هذه الشراكة المجتمعية غير الربحية بين إدارة تعليم مكة والجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" لنشر مفهوم الثقافة الصحية لدى طلاب مدارس التعليم العام والمجتمع المكي, وخاصة في مجالات التربية الخاصة والإعاقة.وعبّر الحارثي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تؤسس لشراكة وتعاون أكاديمي بين إدارة تعليم مكة المكرمة التي لها دور ريادي في برامج التربية الخاصة والموهبة، وبين الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" التي تتميز بخبرتها في قضايا الإعاقة والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والموهبة، وذلك لتقديم خدمات اجتماعية وتربوية ومشاركة ميدانية تطوعية في البرامج والمشروعات التي تخدم المجتمع المكي من خلال تظافر الجهود، وضمن رؤية المملكة 2030 لتجسيد وتحقيق الأهداف الوطنية والتعليمية.من جانبه أشاد الدكتور الحويطي بهذه الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة والجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" لما لهذه الشراكة المهمة من آثار إيجابية ستنعكس - بمشيئة الله - على أبنائنا في المجتمع المكي من ذوي الإعاقة، وستعزز التعاون المشترك لإثراء برامج ومشروعات التربية الخاصة في ظل تحقيق التكامل التنموي في البلد الأمين بين مؤسساته المختلفة، وبما يحقق تطلعات المسؤولين في رعاية المجتمع وأبنائه، وخاصة بمكة المكرمة.// انتهى //13:46ت م0104