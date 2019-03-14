رابغ 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسقام أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور طارق بن علي فدعق اليوم بزيارة إلى مقر هيئة المدن الاقتصادية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ.وكان في استقبال أعضاء اللجنة الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال وعدد من مسؤولي الهيئة .واستمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل عن دور الهيئة في تسهيل الإجراءات للمستثمرين للقيام بأعمالهم التجارية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر في سبيل إنشاء النشاط التجاري الخاص به.وقد أعرب أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى خلال الجولة الميدانية عن تقديرهم لهيئة المدن الاقتصادية على جهودها الساعية إلى إيجاد بيئة حيوية ومناسبة لتطوير الأعمال داخل المملكة العربية السعودية .وأجاب مسؤولوا هيئة المدن الاقتصادية عن عدد من الاستفسارات والملحوظات التي أبداها أعضاء اللجنة والتي تناولت عدد من مهام الهيئة وجهودها .من جانب آخر زار أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اليوم مقر كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.وكان في استقبال الوفد بمقر كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال عميد الكلية المكلف الدكتورة أسماء صديقي، ونائب العميد للتعليم التنفيذي الدكتور محمد رومي وعدد من مسؤولي الكلية .واطلع الوفد خلال الزيارة على مبادرات الكلية ومشروعاتها وإنجازاتها التنموية وخططها وبرامجها التي تسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال .وأكد أعضاء اللجنة خلال الزيارة أهمية مخرجات الكلية وأثرها في تعزيز التطور ودفع عجلة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية،والقيمة المتبادلة التي تتمثل في إشراك صاحب العمل بالعملية التعليمية لإعداد قادة شباب ورواد أعمال مؤهلين، سعيا لتحقيق أحد محاور رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:47ت م0105