الأحساء 07 رجب 1440 هـ الموافق14 مارس 2019 م واستفقد مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي، أمس، أعمال مشروع متحف الأحساء الإقليمي الجديد الذي بدأت الهيئة في تشييده بتكلفة بلغت 44,994,941 ريالاً، على طريق الملك عبدالله الدائري الغربي بمدينة الهفوف بجوار منتزه الملك عبدالله البيئي، على مساحة 23.426 متراً مربعاً.وأكد المهندس الفريدي أن المتحف الإقليمي سيصبح بمشيئة الله وجهة سياحية ثقافية فريدة تكشف جانباً من حضارة المملكة وتاريخ المنطقة وتجمع نماذج من آثار الأحساء في مختلف العصور.ويضم متحف الأحساء الإقليمي قاعات حول تاريخ الدولة السعودية، وما قبل التاريخ، والتاريخ الإسلامي، والبيئة، وصالة لكبار الشخصيات، ومتجر لبيع الهدايا التذكارية ومطعم، ومكاتب إدارية.// انتهى//13:48ت م0106