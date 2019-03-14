صامطة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسنفذ مكتب تعليم محافظة صامطة ممثلا بمفوضية الكشفية اليوم ، دورة تدريبية بعنوان "عرفاء الطلائع ورؤساء السداسيات" وذلك بالصالة الرياضية في مدرسة عبدالله بن سلمة الابتدائية وفصول الأمل بإسكان الملك عبدالله لوالدية التنموي بقرية الخارش.وأوضح المفوض الكشفي بتعليم صامطة علي عكور أن الدورة هدفت لصقل مهارات 120 كشافاً وقائدا كشفياً في عدد من المهارات ذات العلاقة بالحركة والتقاليد الكشفية، والوعد والقانون الكشفي، والتشكيلات ، والعقد والربطات، والرحلات الخلوية، إضافة إلى تطبيق عملي حول المهارات الكشفية، سعياً لترسيخ عدد من المفاهيم التربوية ذات الأبعاد السلوكية في حياة الكشاف .//انتهى//13:52ت م0107