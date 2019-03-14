جيزان 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتب سموه بالإمارة اليوم , عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة , ومديرعام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله بن علي حمدي.ورحب سموه في مستهل اللقاء بفضيلة الشيخ شيبة , مقدماً سموه التهنئة للحمدي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان , متمنياً له التوفيق في أداء مهامه وخدمة دينه ووطنه ، وتطوير البرامج والأنشطة الدينية والدعوية بالمنطقة .وبحث سموه خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات التي تهم عمل الفرع بالمنطقة، مثمناً الدور المهم الذي يمثله فروع الإفتاء عموماً بالمملكة.وتسلم سمو نائب أمير منطقة جازان التقرير السنوي الذي قدمه مدير عام فرع الرئاسة بجازان عبدالله حمدي ، مستمعاً سموه لشرح مفصل عن محتوى التقرير من انجازات الفرع خلال الفترة الماضية.كما تسلم سموه إهداءً علميًا من سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ تقديراً لمتابعة سموه واهتمامه بفرع الإفتاء في المنطقة.من جهته أعرب فضيلة عضو الإفتاء بالمنطقة ، عن سعادته ومدير عام الفرع بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان واستمعا إليه من توجيهات ، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه ومنسوبي فرع الإفتاء بالمنطقة على أداء هذه الأمانة في خدمة الدين والوطن.//انتهى//13:53ت م0108