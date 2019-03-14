مكة المكرمة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية زمزم اليوم، برنامجاً تدريبياً لـ "قياس النظر"، يهدف إلى التعرف على الأمراض الشائعة واكتشاف مشاكل العيون لدى طلاب المرحلة الابتدائية، ولتدريب المرشدين الصحيين والطلابيين.وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية محمد بن مستور الصليمي أن التدريب يشمل المرشدين الصحيين والطلابيين بجميع مدارس مكة، حيث تم توزيعهم على مجموعات بواقع سبع مجموعات, وسيتلقى المتدربون المهارات اللازمة للتعامل الجيد مع حالات ضعف النظر ومشاكل العيون والتعرف على طرق قياس النظر, واكتشاف أي مشكلة قد تطرأ على الأبناء مبكراً, ومن ثم تحويلها إلى المتخصصين والجهات الطبية لعلاجها.وأضاف الصليمي أن البرنامج يأتي ضمن عدد من البرامج التدريبية المنفذة التي تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات الزملاء في الميدان للتعامل الصحيح مع الحالات الصحية للطلاب وحل جميع مشاكلهم التي قد تعيق مستواهم التحصيلي.من جانبه أبان مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم مكة سليمان الفيفي بأن إدارة التعليم حريصة على تدريب الكوادر في مدارسها في جميع المجالات التربوية والصحية والتوعوية والتثقيفية, الذي يأتي من ضمنها هذا البرنامج الصحي الهام، لافتاً إلى أهمية إقامة مثل هذه البرامج التوعوية ودورها الإيجابي والملموس في الميدان التي ترفع من معدلات الطلاب التحصيلية وتسهم في القضاء على المشكلات الصحية التي قد تعتريهم.// انتهى //13:53ت م0109