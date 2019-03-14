جاكرتا 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأكد إمام وخطيب جامع كولون الكبير بإقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد شعيب رئيس الوفد المشارك بمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، أن المملكة العربية السعودية محضن خير وموطن القداسة منها شاع نور الإيمان ونزل خير الكتاب هو القرآن, مشيدا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم المسابقات القرآنية الدولية.جاء ذلك في تصريح له خلال رئاسته للوفد المشارك من هونغ كونغ في المسابقة القرآنية على جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك والمقامة حالياً بجمهورية إندونيسيا في دورتها الـ 11 بمشاركة 18 دولة و120 متسابقاً.وعن مشاركة بلاده في المسابقة قال شعيب: يشارك في الدورة الحالية للمسابقة الدولية من هونغ كونغ متسابقين وهما: محمد حمزة يبلغ من العمر 10 أعواما، ومحمد عمر 11 عاماً، مضيفاً إنهما أتمّا حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حفظ الآيات والسور جميعها بالأرقام، ويملكان مهارة عالية في التجويد, ويعتبران الأبرز على مستوى هونغ كونغ.وأبان شعيب أن القرآن الكريم وحفظه يحارب الفكر الضال ويجعل الإنسان سويا معتدلا لا منحرفا ولا متطرفا ولا متشددا, وأشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشرها القرآن من خلال تنظيمها للعديد من المسابقات القرآنية الإيمانية والتي تقوي العلاقة الإسلامية.وفــي نهايته تصريحه، رفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ على عنايتهم ورعايتهم لمثل هذه المسابقات القرآنية, كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته, والشكر موصول لمؤسسة الأمير سلطان الخيرية على هذه المسابقة.// انتهى //13:55ت م0110