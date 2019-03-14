نجران 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسنظمت الكلية التقنية بمنطقة نجران ممثلة بقسم التقنية الميكانيكية اليوم، زيارة ميدانية للمتدربين بالكلية لشركة أسمنت نجران.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي عبدالله آل عتيق، أن زيارة الميدانية تهدف إلى تعريف المتدربين بالتقنيات الحديثة بالصناعة والإنتاج لتمكينهم من ربط التدريب النظري عبر مقررات الكلية بما يطبق عملياً في الشركات والمصانع الوطنية.// انتهى //13:56ت م0111