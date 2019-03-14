الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» عبدالعزيز بن محمد العجلان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .وقدم العجلان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض عن رعايته لمنتدى واعي الرابع الذي يستهدف الأسر بإعداد برامج تأهيلية وتربوية ومعالجة الظواهر والمشكلات الاجتماعية .وسلّم تقرير المنتدى لسموه ويتضمن إحصائية الأسر المستفيدة ونوعية البرامج التدريبية كالتوعية المالية بالميزانية الأسرية والادخار مبيناً تطلعات مجلس الإدارة في تطوير المنتدى وتقديم الخدمات لشرائح أكثر .وفي نهاية اللقاء تمنى سمو أمير منطقة الرياض للجمعية دوام التوفيق والنجاح، مثمناً الجهود في مجال توعية المجتمع، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يلقاه العمل الاجتماعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظها الله- .‏// انتهى //13:59ت م0113